الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الرقابة النووية» تستعرض تطور الأعمال بمحطة براكة

«الرقابة النووية» تستعرض تطور الأعمال بمحطة براكة
30 يناير 2024 13:38

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2024، آخر تطورات محطة براكة للطاقة النووية، والبيان المالي للهيئة لعام 2023، إضافة إلى آخر المستجدات فيما يتعلق ببرنامجها للأبحاث والتطوير.

واطلع مجلس الإدارة على الأنشطة الرقابية التي تعتزم الهيئة تنفذها هذا العام في محطة براكة وفقاً لخطة التفتيش السنوية لعام 2024، وتشمل الأنشطة عمليات التفتيش التي ستجرى في الوحدات الأولى والثانية والثالثة لمحطة الطاقة النووية، والإشراف على برنامج التأهيل لمشغلي المفاعلات، والذي تديره شركة نواة للطاقة، فضلاً عن مختلف الاختبارات التي تجرى بالوحدة الرابعة في براكة.

كما استعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج الهيئة للأبحاث والتطوير، والذي يتعلق بإجراء مشاريع بحثية تخصصية، مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية، وغيرها.

ويتم تنفيذ المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، ويهدف برنامج الأبحاث والتطوير إلى دعم الإطار الرقابي وجذب الإماراتيين للانضمام إلى القطاع من خلال توفير فرص بحثية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأوراق البحثية والمشاركة في المؤتمرات الفنية.

كما ناقش مجلس الإدارة آخر الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والتي وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بها في 16 فبراير من كل عام، ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020، ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفاء بجهود المهنيين الذين ساهموا في نجاح القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.

المصدر: وام
براكة
الرقابة النووية
آخر الأخبار
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
الرياضة
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
اليوم 13:26
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©