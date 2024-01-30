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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية

"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
30 يناير 2024 15:00

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة عدد رحلاتها لتلبية طلب ضيوفها على السفر إلى وجهاتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وبذلك تقدم الشركة رحلات اضافية تصل إلى ما يقارب 27٪ من الرحلات الأسبوعية الإضافية مقارنة بالصيف الماضي.

وقامت الناقلة بزيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وعمّان في الأردن، وبيروت في لبنان، بالإضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند.

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وتعتبر هذه التحسينات جزءاً من الخطة الطموح في النمو والتوسع من قبل الاتحاد للطيران لتعزيز الربط العالمي بأبوظبي، مما يوفر خيارات سفر أكثر مرونة لضيوفها.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران " تأتي زيادة الرحلات هذه في إطار خطتنا لربط أبوظبي بشبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، مما يقدم لضيوفنا المزيد من الفرص للسفر إلى حيث يرغبون في الوقت الذي يناسبهم، وتوفير فرصة الاستمتاع بزيارة أو التوقف في أبوظبي، كجزء لا يتجزأ من الرحلة".

المصدر: وام
الإمارات
الاتحاد للطيران
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