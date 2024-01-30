الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لقرار الاتحادي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للحصول لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.54 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2034.90 دولارا.

ومن المقرر صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 922.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 23.09 دولار للأوقية.



