"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يكشف عن أكبر قطعة من الزمرد الخام في العالم

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة بالساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والزمرد وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

وسيقدم المعرض، الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات بأنواعها كأحد أبرز الأحداث النوعية المتخصصة في المنطقة لجمهوره في هذه النسخة العديد من التصاميم الحصرية والنادرة من الذهب والمجوهرات وواحدة من أكبر قطع الزمرد الخام في العالم حيث يصل وزنها إلى 4 كيلوجرامات من الزمرد الطبيعي النادر ويتاح للزوار الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول هذه القطعة من خلال بيانات شهادة المختبر السويسري المختص بإصدار التقارير حول أبرز الأحجار الكريمة النادرة.

وتصاحب المعرض، الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، مجموعة فعاليات ومفاجآت للزوار تشمل تنظيم مسابقة تصميم المجوهرات العالمية التي يحصل الفائز فيها على 50 قطعة من الذهب إلى جانب إتاحة الاطلاع على محتويات القسم المخصص لعرض مجموعة هائلة من الزمرد التي تظهر بأحجام ضخمة ومتراكمة بشكل طبيعي في منجمها الصخري الذي تم استخراجها منه.

ومن جديد هذه النسخة، يقدم المعرض تصاميمه الحصرية التي ينتظرها عملاء كبرى العلامات التجارية المتخصصة بتصميم المجوهرات لعام 2024 بجانب جديد العارضين الذين يمثلون الشركات المصممة لأشهر الساعات وتصاميم المجوهرات من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والإمارات والبحرين والصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا ولبنان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وتركيا واليمن.

ويمثل المعرض، فرصة فريدة ومثالية لعقد الصفقات وتعزيز الشراكات واستكشاف الجديد في سوق الذهب على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتعرف على جديد المنتجات والتصاميم الفنية السائدة في هذا الموسم وجذب قطاع جديد من الجمهور الحريص على تجربة الاستثمار في الذهب والمجوهرات واقتناء تصاميمها الفريدة والنادرة.

ويستقبل المعرض، الزوار من الأربعاء إلى الأحد من 1 ظهراً إلى 10 مساءً ويوم الجمعة من 3 إلى 10 مساءً مقدماً لهم إلى جانب أجنحة عرض الساعات والمجوهرات مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتخصصة في حرفة صناعة وتشكيل وتصميم الذهب والمجوهرات والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واللقاء بخبراء لهم تجاربهم الطويلة التي تلهم المصممين والصاغة وتساعدهم على استكشاف مهاراتهم وتنمية إبداعاتهم في هذا القطاع.