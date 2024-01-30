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اقتصاد

«تبريد» تكشف عن نتائج برنامج «تسهيل» لرفع كفاءة الطاقة

«تبريد» تكشف عن نتائج برنامج «تسهيل» لرفع كفاءة الطاقة
31 يناير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن نتائج المرحلة الثالثة من برنامج «تسهيل»، وهو برنامج أطلقته الشركة عام 2019 بهدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الحياد الكربوني في عمليات الشركة، عبر استخدام أجهزة التحكم في التردد الكهربائي والمعروفة بمحركات التردد المتغير (Variable Frequency Drives) في منظومة تشغيل محطاتها لتبريد المناطق.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «أطلق قسم العمليات والصيانة في العام 2019 خطة لرفع كفاءة العمليات على مدى خمس سنوات، عملنا خلالها بشكل وثيق مع الشركات المصنّعة للمعدات المستخدمة (المبردات والمضخات) في بعض محطاتنا في أبوظبي ودبي، وذلك لفهم تأثير محركات التردد المتغير على كفاءة استخدام الطاقة، والتحقق من إمكانية تركيبها لتحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف المرزوقي: «كان المشروع مليئاً بالتعقيدات من الناحية العملية، ومع ذلك، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تجاوز أداء محركات التردد المتغير أهدافنا الطموحة الأولية من حيث تعزيز الإنتاجية وتوفير استهلاك الطاقة، ومن أهم إنجازات المشروع هو تمكننا من إعادة تجهيز محطات التبريد القديمة بمحركات التردد المتغير، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة، لدرجة أننا خلال السنوات  العشر القادمة سنتمكن من توفير 223 مليون كيلووات/ساعة إضافي، وبالتالي الحد من انبعاث حوالي 105 آلاف طن متري من ثاني أكسيد الكربون، هذه المشاريع تعكس جوهر شركة تبريد، فنحن نسعى بشكل دؤوب لتحقيق التميز التشغيلي».

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
الإمارات
تبريد
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