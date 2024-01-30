«كيزاد» تستثمر 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أمس، بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق التخزين بنسبة 43%.

واستجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية في إمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع، والذي تضمن تطوير أراضٍ قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97.500 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة (أ) و(ب)، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3 (كيزاد مصفح).

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت الفترة نفسها نمواً ملحوظاً في عقود إيجار المستودعات بنسبة 66%.

وتشمل هذه المشاريع تطوير مرافق جاهزة تضم مستودعات للخدمات اللوجستية والتوزيع، ومرافق للتخزين المبرد، ووحدات للصناعات الخفيفة، ومعارض بمساحات ومواصفات متنوعة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «شهد الطلب على مستودعات التخزين ووحدات الصناعات الخفيفة في جميع القطاعات بمجموعة كيزاد زيادة مطردة». وأضاف أن إمارة أبوظبي رسخت مكانتها بيئةً جاذبةً ومحفزةً للاستثمار بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وجودة معيشة، ما عزز ثقة المستثمرين في قوة واستقرار اقتصادها، وشجعهم لنقل أعمالهم إلى المنطقة.