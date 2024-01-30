152.53 مليون درهم محصلة شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت أسواق الأسهم المحلية تحسناً نسبياً في معدلات التداول أمس مقارنة بجلسة التداول السابقة، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.8 مليار درهم مقارنة بنحو 1.19 مليار درهم في اليوم السابق.

ورغم تراجع مؤشرات الأسواق في أبوظبي ودبي، إلا أن الأجانب واصلوا الشراء حيث زادت تعاملات شرائهم مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 152.53 مليون درهم، منها 136.18 مليون في سوق أبوظبي و16.35 صافي شراء في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق العاصمة على تراجع بنسبة 0.33% في ظل خسارة القيمة السوقية نحو 10.5 مليار درهم لتبلغ 2.907 تريليون درهم، في حين سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضاً لا يذكر بمقدار 2.1 نقطة بعد مكاسب سوقية بلغت 802 مليون درهم، ولترتفع القيمة السوقية إلى 712.514 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض جديد بمقدار 31.91 نقطة وبنسبة 0.33% عند مستوى 9518.83 نقطة. وعادت قيمة التداولات لتتجاوز مستوى المليار درهم، وتحديداً عند 1.462 مليار درهم، شملت ما يزيد على 351.61 مليون سهم عبر 19860 صفقة. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «أيبيكس للاستثمار» بسعر درهمين للسهم الواحد شملتا 106.59 مليون سهم بقيمة 213.19 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 77 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 40 شركة، وبقيت أسهم 14 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 217 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 119.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 86.19 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 25 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث ارتفعت أسهم «فينكس كروب» بنسبة 5.83% ليغلق عند 2.18 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 4% إلى 5.17 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة أخرى أهمها «ملتيبلاي» بنسبة 1.69% إلى 2.91 درهم، و«كيو القابضة» بنسبة 2.14% إلى 3.2 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 527.344 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 391.163 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 136.18 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 2.5 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراءً) بقيمة 6.13 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بصافي بقيمة 123 مليون درهم.



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 1.15 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 1.117 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 32.7 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 18.83 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 221.81 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 202.98 مليون درهم.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بمقدار 2.15 نقطة وبنسبة 0.05% عند مستوى 4168.43 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 8 شركات، مقابل انخفاض أسهم 26 شركة وثبات أسهم 4 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 346.75 مليون درهم، بعد التعامل على 128.74 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7549 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 107.65 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 46.61 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 37.92 مليون درهم، فيما جاء «بنك دبي الإسلامي» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 16.86 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث ارتفعت أسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 14.91% عند 0.832 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم نشطة أمس، ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 0.26% عند 7.42 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 175.48 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 159.13 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 16.35 مليون درهم كمحصلة «شراء».