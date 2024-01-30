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اقتصاد

%10 ارتفاعاً في رأسمال الرخص السارية برأس الخيمة

%10 ارتفاعاً في رأسمال الرخص السارية برأس الخيمة
31 يناير 2024 01:02

رأس الخيمة (الاتحاد)

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كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأسمال الرخص السارية الصادرة خلال عام 2023 والمسجلة في الدائرة، بنسبة 10% ليبلغ 7.8 مليار درهم، في حين حققت الرخص السارية نسبة نمو سنوي 2.1% لتصل إلى 18.419 رخصة. وبلغ معدل نمو أعداد الرخص السارية الصناعية السنوي نحو 5.3%، وقد حقق رأسمال الرخص التجارية زيادة سنوية بنسبة 14.4% ليصل إلى نحو 4.8 مليار درهم. 
وفيما يتعلق بالرخص الجديدة، الصادرة خلال الربع الرابع، فقد حققت زيادة استثنائية بنسبة 35% ليصل إجمالي الرخص الجديدة خلال العام 1.778 رخصة.
وأشارت أمينة قحطان - مدير إدارة الشؤون التجارية - إلى أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.

رأس الخيمة
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
اقتصادية رأس الخيمة
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