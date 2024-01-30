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اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «شنايدر إلكتريك» و«إي آند»

اتفاقية تعاون بين «شنايدر إلكتريك» و«إي آند»
31 يناير 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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وقّعت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية مع «إي آند»، لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
ويهدف التعاون إلى مواكبة الطلب المتنامي على النقل المستدام في الإمارات، حيث ستغطي الاتفاقية تعزيز حلول شحن المركبات الكهربائية في الدولة، وستسهم الجهود المشتركة لشركة شنايدر إلكتريك، ومجموعة «إي آند» في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات أوسع في الدولة.
ويتضمن التعاون كذلك تركيب حلول شحن المركبات الكهربائية ضمن أكاديمية «اتصالات من إي آند». وتلتزم شركة شنايدر إلكتريك بتوفير مجموعة من حلول شحن المركبات الكهربائية وإدارة الطاقة، ويشمل ذلك خدمات شاملة مثل التقييم الميداني، والتركيب، ومجموعة متنوعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية. وقال معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـ «إي آند»: يؤكد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك التزامنا بريادة التحول الإيجابي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات، كما يشكّل هذا التعاون مؤشراً على جهودنا المشتركة لتقديم حلول شحن مستدامة متاحة تساهم في تطور مشهد التنقل الكهربائي.

شنايدر إلكتريك
الإمارات
شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
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