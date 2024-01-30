الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%63 نمو أرباح 10 بنوك وطنية

%63 نمو أرباح 10 بنوك وطنية
31 يناير 2024 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير
قرقاش: سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46 ملياراً و288 مليون درهم خلال العام الماضي 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 زادت بنسبة 63% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 28 ملياراً و408 ملايين درهم خلال العام 2022. وبحسب الرصد، وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في عام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 ملياراً و383 مليون درهم في 2022.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

الاقتصاد الوطني
أرباح البنوك
الإمارات
آخر الأخبار
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
الرياضة
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
اليوم 13:26
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©