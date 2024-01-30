%63 نمو أرباح 10 بنوك وطنية

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46 ملياراً و288 مليون درهم خلال العام الماضي 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 زادت بنسبة 63% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 28 ملياراً و408 ملايين درهم خلال العام 2022. وبحسب الرصد، وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في عام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 ملياراً و383 مليون درهم في 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.