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اقتصاد

اتفاقية بين «عُمان والاتحاد للقطارات» و«الجزيرة للمنتجات الحديدية»

اتفاقية بين «عُمان والاتحاد للقطارات» و«الجزيرة للمنتجات الحديدية»
31 يناير 2024 01:01

صحار (الاتحاد)

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أعلنت شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، الرائدة في تصنيع منتجات الهياكل الحديدية والأنابيب في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.
وبموجب الاتفاقية، ستوظف شركة عُمان والاتحاد للقطارات شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية لتقديم الدعم لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان. وقع الاتفاقية، المهندس محمد بن زهران المحروقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وفينكات أيه إن، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

الاتحاد للقطارات
الإمارات
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