الإمارات.. وجهة عالمية للاستثمار في «التجارة الإلكترونية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أصبحت الإمارات من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات في قطاع منصات التجارة الإلكترونية، حيث تشهد الدولة تسارعاً في عدد المنصات التي يتم إطلاقها، لاسيما من قبل رجال الأعمال الإماراتيين والشركات المحلية.

وتصنف وزارة الاقتصاد منصات التجارة الإلكترونية من ضمن أهم قطاعات الاستثمار الأجنبي الواعدة في الدولة، خاصة أن المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية تترجم التحول الرقمي إلى واقع.

ويأتي توسع الشركات الإماراتية ورواد الأعمال المواطنين في إطلاق منصات إلكترونية ذكية في قطاعات جديدة؛ بهدف توفير خدمات مبتكرة ومواكبة توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الدولة عدداً من المبادرات والاستراتيجيات المعززة للتحوّل الرقمي، مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات، والمنصة الرقمية الموحدة.



مزادات عبر «الإنترنت»

أطلقت سوق التجارة الرقمية الجديدة المدعومة بتقنية الويب 3، «ايشي»، منصتها الإلكترونية Ayshei.com؛ بهدف إحداث تحول في مشهد التجارة الرقمية بدولة الإمارات، حيث تتبنى المنصة أسلوباً جديداً لتسهيل التجارة بين العملاء عبر توفير مساحة مبتكرة لشراء، وبيع، وعرض المنتجات والخدمات.

وتعتمد فكرة المنصة على نموذج المزادات المفتوحة، ويتم فيها تصنيف المنتجات والخدمات ضمن فئات متعددة، كما تتيح إمكانية الدردشة بين المستخدمين، وتوفر خيارات عدة للدفع عبر «الإنترنت»، فضلاً عن الخدمات اللوجستية المتكاملة، وخاصية البث الحي لدعم المشاركة في المزادات بشكل مباشر.

كما توفر المنصة كذلك مزايا مبتكرة لضمان حصول المستخدمين على أفضل الصفقات، وإجراء المعاملات والاتصالات بطريقة آمنة تلبي مختلف احتياجات المجتمع.

وقال محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي لمنصة «ايشي»: إن المنصة تتبنى نموذجاً لامركزياً قائماً على تقنية «البلوك تشين» المدعومة بتكنولوجيا الويب 3، بما يضمن للمستخدمين أعلى درجات الأمان والشفافية والراحة في تجربة تسوقهم عبر «الإنترنت».

وأوضح أن المنصة تتيح إمكانية التحقق من الملف الشخصي من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام الهوية الرقمية - UAE Pass، والمصادقة على المنتجات عالية القيمة، وعمليات الفحص ومتابعة المعاملات المتقدمة، مشيراً إلى أن المنصة عقدت شراكة مع «ترانس جارد»، لضمان تقديم خدمات تسليم سلسة وعالية الكفاءة.

وذكر المزروعي، أن المزايا المستقبلية للمنصة تتضمن حلول التكنولوجيا العقارية لدعم سوق العقارات، بالإضافة إلى حلول تقنية أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيتم كذلك إطلاق متجر «ايشي للأعمال» في منتصف عام 2024 تقريباً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال المنزلية والبائعين المستقلين، بحيث سيضم هذا المتجر الافتراضي الشامل خدمات رئيسية مثل الرخص التجارية، والحسابات المصرفية، وبوابات الدفع، والخدمات اللوجستية (بما فيها التخزين الذاتي المتكامل).



استئجار الضروريات اليومية

وأطلق يوسف بن سعيد لوتاه، رجل الأعمال الإماراتي، قبل أيام منصة «يجوز»، والتي تتيح للمستخدمين تبني أسلوب حياة أكثر وعياً بالبيئة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السلع التي يمكن استئجارها، وبما يتناسب مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

وتوفر منصة «يجوز» منتجات متنوعة للإيجار، بدءاً من اليخوت الفخمة والطائرات الخاصة إلى الضروريات اليومية، مثل الأدوات والألعاب ومعدات التخييم وغير ذلك

وقال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يجوز»: إن المنصة تهدف إلى تحقيق الاستفادة للأفراد والبيئة، من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري ومبدأ المشاركة من أجل تفعيل مفهوم الإيجار على مجموعة واسعة من المنتجات، حيث يؤدي الاستهلاك المفرط للسلع إلى زيادة معدلات التصنيع وإنتاج البضائع ونقلها والتخلص منها، ما يصدر عنه انبعاثات ضخمة من الغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغيّر المناخ. وأكد أنه بفضل سهولة استخدام المنصة والشفافية في الأسعار وتقديم خدمة عملاء استثنائية، تعمل منصة «يجوز» على جعل الحياة المستدامة أسهل وأكثر فائدة من أي وقت مضى، حيث تقوم الشركة بتوسيع مخازنها وانتشارها بسرعة، وتستعد للعب دور مهم في تشكيل مستقبل الاستهلاك داخل دولة الإمارات وخارجها.



منصة حوارية

وأطلقت زبوني، منصة التجارة (الحوارية) الإماراتية، متجرها الإلكتروني الجديد cShop Market الذي يوفر تجربة التسوق والتفاعل المباشر مع العملاء عن طريق «الواتساب».

وأوضحت المنصة أن المتجر يضم علامات تجارية مختارة متنوعة المجالات، مثل الموضة والصحة والرفاهية والهدايا، كما يوفر تجربة مميزة للمستخدمين تعتمد على الدردشة والتفاعل الآني عند التسوق.

واستقطبت المنصة لمتجرها 50 شركة محلية متنوعة التخصصات وفق بيانها، وتسعى إلى توسيع شبكة تجارها المتعاقدين في دولة الإمارات البالغ عددهم 5000 تاجر في الدولة، وتهدف إلى استقطاب أكثر من مليوني زائر خلال الـ 12 شهراً المقبلة.



العصر الرقمي

وتعد «اوونزو»، منصة تجارة إلكترونية محلية هدفها إحداث ثورة في الأعمال التجارية في العصر الرقمي، حيث تعمل على دفع الشركات المحلية إلى العصر الرقمي.



رحلات العمل

من أجل توفير حلول سفر شاملة موجّهة لقطاع الأعمال تم إطلاق المنصة الحديثة «ويجو برو»، وهي منصة حديثة موجّهة للشركات تُسهّل إدارة رحلات سفر الأعمال وتكاليفها عالمياً، حيث توّظف المنصة تقنيات التعلم الآلي وتخصيص الاختيارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإتاحة تجارب مُصمّمة خصّيصاً للشركات وموظفيها، وتقليل الوقت الذي يُمضيه المسافرون بشكل كبير في البحث عن رحلات العمل وإتمام الحجوزات.

وتضمن المنصّة تبسيط سير العمل في مراحله المختلفة للحصول على موافقات السفر من خلال سياسات سفر لا محدودة.