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اقتصاد

«إيدج» تُعيِّن حمد محمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة

«إيدج» تُعيِّن حمد محمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة
31 يناير 2024 11:52

عيَّنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حمد محمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة، وسيف علي الدهباشي رئيساً لقطاع الصواريخ والأسلحة، لقيادة أعمال المجموعة ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل تكنولوجيا الأمن والدفاع.

وشغل الدهباشي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف»، التابعة لمجموعة «إيدج»، ولديه خبرة تتجاوز 18 عاماً في تطوير برامج تحوُّلية وتطبيقها في عدد من أهم المؤسَّسات التجارية.

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ويتولّى الدهباشي في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لعمليات التطوير والأعمال في أربع شركات ضمن المجموعة، هي الطارق، وكراكال، وهالكن، ولهب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التكنولوجيا المتقدمة
مجموعة إيدج
التكنولوجيا
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