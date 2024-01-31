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اقتصاد

خطوط هاينان الجوية الصينية تبدأ تسيير رحلات مباشرة من أبوظبي إلى هايكو الصينية

خطوط هاينان الجوية الصينية تبدأ تسيير رحلات مباشرة من أبوظبي إلى هايكو الصينية
31 يناير 2024 16:42

بدأت خطوط هاينان الجوية الصينية أمس تسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي، وذلك بهدف تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حدّ سواء.

وترحّب "مطارات أبوظبي" بالشركة التي تسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه، في خطوة تهدف إلى ربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو الصينية عاصمة مقاطعة هاينان.

وفي ظلّ نمو العلاقات التجارية والسياحية بين أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، تأتي هذه الرحلات الجديدة استجابةً للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، علماً أنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن. وستنطلق الرحلات الأسبوعية المقرّرة من أبوظبي إلى هايكو من مبنى المسافرين A الجديد، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لنقل المسافرين والبضائع على حدّ سواء.

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وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ "مطارات أبوظبي": "يسرّنا أن نرحّب بخطوط هاينان الجوية الصينية في أبوظبي، حيث تُعدّ هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو "مطارات أبوظبي" وتوطيد العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والصين بشكل عام. ويسهم إطلاق رحلات شركة الطيران الصينية من أبوظبي وإليها في تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير فرص تجارية وسياحية جديدة بين هاتين الوجهتين العالميتين".

ومن جانبه، قال ما وانغ يي جين، المدير العام لمكتب خطوط طيران هاينان في أبوظبي: "تتشرف خطوط هاينان الجوية بكونها جزءاً من هذا الإنجاز البارز الذي يتزامن مع احتفال الصين بعام التنين وفقاً لتقويمها القمري. وإننا نؤكد التزامنا بتوفير أعلى معايير الخدمة والرفاهية للمسافرين بين أبوظبي وهايكو وضمان تجربة سفر استثنائية لهم".

المصدر: وام
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