"الاتحادية للضرائب" تطلق 3 مبادرات خلال شهر الإمارات للابتكار

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب إطلاق 3 مبادرات ابتكارية رئيسة، وتنظيم العديد من الفعاليات المُتنوعة ضمن مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار" الذي يستمر على مدى فبراير المقبل بهدف المُساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وتعزيز تطوير الأفكار والقدرات، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق والاحتفاء بالمبتكرين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وأوضحت الهيئة أن المُبادرات الثلاث تشمل إطلاق جائزة "تحدي الابتكار" لفريق عمل الهيئة وبرنامج "الهاكاثون" لتعزيز شراكة الهيئة مع أفراد المجتمع وتوسيع نطاق المُشاركة في منصة "تاكس 10" "TAX 10" الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لتكون مُتاحة لفئات عديدة داخل الدولة وخارجها.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: "تحرص الهيئة على المُشاركة في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" سنوياً في إطار استراتيجيتها للابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، والارتقاء المُتواصل بالخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة للمُتعاملين، وذلك بتعزيز بيئة مؤسسية محفِّزة للأفكار الإبداعية".

وأضاف سعادته: "تتميز المُبادرات الجديدة والفعاليات التي تنفذها الهيئة خلال شهر الابتكار للعام الحالي بإشراك أصحاب العلاقة بتقديم مُقترحات للمُساهمة في إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات، والتطوير المُستمر للإجراءات الضريبية، واتباع أساليب مُبتكرة للمُساهمة في تحقيق التنوع المالي المُستدام، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها دولة الإمارات بمعدلات متسارعة في جميع القطاعات". ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن جائزة "تحدي الابتكار" تهدف إلى تطوير حلول عملية تركز على المستقبل بإتاحة الفرصة للموظفين لاستعراض مهاراتهم وأفكارهم الابتكارية، بما يسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في العمليات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة، من خلال تلقي وتقييم مُقترحات الموظفين دورياً وتكريم الفائزين. وأشارت إلى أن برنامج "الهاكاثون" يهدف إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة للتحديات الراهنة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والتعليمية حيث يلتقي نخبة من المطورين والمبرمجين والمصممين لتشكيل فرق عمل مُتناغمة للتوصل إلى حلول وأفكار مبتكرة لتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية، ويتم الإعلان عن التحديات عبر منصات الهيئة الرسمية، ودعوة المعنيين لحضور الجلسات المُخصصة لعرض أفكارهم ليتم تقييمها ومن ثم الإعلان عن الفائزين بأفضل الحلول التقنية المبتكرة.وأوضحت أن المُبادرة الرئيسة الثالثة تتمثل في توسيع نطاق المُشاركة في منصة "تاكس 10" "TAX 10" الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لإتاحة المجال لفئات المجتمع الإماراتي بتقديم رخص استخدام المنصة لمائة من أفراد المُجتمع، وتقديم رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، وممثلين عن الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.