8.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2023 بنمو 28%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مسجلاً ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 8.206 مليار درهم.

وقال البنك، في بيان، إن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 12.374 مليار درهم، بينما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 4.493 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% ليصل إلى 16.866 مليار درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 21% لتصل إلى 11.414 مليار درهم.

وعلى صعيد مؤشرات الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 2.454 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 3.413 مليار درهم، ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 1.249 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نهاية العام 2022 وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 567 مليار درهم، وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ 302 مليار درهم.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبنسبة 10% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 363 مليار درهم.

وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم بنهاية العام 2023 وشكلت نسبة 46% من إجمالي ودائع العملاء.

وكشف البنك عن توصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.56 درهم لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، بما يمثل 50% من صافي الأرباح.



وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل البنك خلال عام 2023 مسيرته الناجحة، على الرغم من ديناميكية المشهد الاقتصادي العالمي، واستطاع تحقيق نمو قوي، عزّز مكانته مؤسسة مالية رائدة، ومحفّزاً رئيسياً للتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات، لقد أدى سعينا الدؤوب للتميّز والابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء والنمو الاستراتيجي، لتحقيق إنجازات مالية كبيرة، ومرونة في جميع المؤشرات، ما يوفر قيمة ملائمة لعملائنا وجميع الشركاء والمساهمين.

وأضاف المبارك: «تماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة استراتيجية كمؤسسة رائدة في تمويل جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتحويل أنظمة الطاقة على مستوى العالم، وتأتي مشاركة البنك في التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، وزيادة التزامه بالتمويل المستدام ثلاث مرات، وتطويره مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الخضراء، دليلاً على حرصه على دعم جهود وتطلعات العملاء لتحقيق أهدافهم المناخية».



من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تمضي مجموعة البنك بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%.. وأثمرت جهود البنك الرامية إلى زيادة حصته السوقية من خلال تقديم خدمة عملاء استثنائية، في الارتقاء بالتجربة الرقمية على نحو سريع وكذلك توسيع نطاق أعماله الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المنصات فضلاً عن ترسيخ جهود الاستدامة.

وأضاف عريقات: «حقّقت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً ملحوظاً، حيث وصل حجم القروض الشخصية والقروض العقارية وقروض السيارات إلى أعلى مستوياته، وسجّلت البطاقات المصرفية أفضل مستويات لها على الإطلاق، وكان بنك أبوظبي التجاري الأكثر إصداراً لبطاقات الائتمان خلال الربع الرابع من العام لتصل حصته في السوق المحلي إلى 21%ن ونجح البنك في استقطاب ما يقارب 220 ألف من عملاء بطاقات الائتمان، محققاً زيادةً بنسبة 82% مقارنة مع العام 2022، وقد جاء ذلك مدفوعاً بعمليات فتح الحساب عبر المنصة الرقمية والشراكات الجديدة التي حظيت بإقبال واسع لدى العملاء».

ويكثّف بنك أبوظبي التجاري استثماراته في الابتكارات الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز المشاركة الفاعلة للعملاء.

وانضم أكثر من مليون عميل إلى البنك من خلال تطبيق «حياك» منذ إطلاقه عام 2019، وشهدت المعاملات المصرفية للعملاء الأفراد نمواً بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية تماشياً مع مسار نمو البنك.

وفي العام 2023، بلغت المعاملات المصرفية التي تم إنجازها ذاتياً من قبل العملاء نسبة 97% من إجمالي المعاملات.

وفي غضون ذلك، أطلقت الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي التجاري منصة جديدة مخصصة لإدارة الثروات، وذلك لخدمة قاعدة العملاء المتنامية التي ارتفعت بنسبة 34% خلال العام.

وشهدت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نشاطاً ملحوظاً في نمو أعمالها، حيث قدم البنك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خلال العام بقيمة 74 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مختلفة.

ورسخ بنك أبوظبي التجاري حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية، بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات.

وفي ضوء حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي في منتصف شهر يناير 2024، يعمد البنك إلى فتح فرع له في الرياض لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في المملكة في ظل مسيرة الازدهار والنمو المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وتواصل الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة تسجيل أداءٍ قوي، حيث حقق تطبيق مصرف الهلال المتكامل نمواً ملحوظاً في استقطاب العملاء الجدد ليصل عددهم إلى 130 ألف متعامل جديد في العام 2023.

وحقّق بنك أبوظبي التجاري- مصر نمواً في صافي الأرباح بنسبة 126% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 23.8%، ما يعكس مرونةً عالية وقدرة كبيرة على التكيّف في مواجهة تحديات المشهد الاقتصادي.