غرفة دبي العالمية تستعرض الاستثمار في فيتنام وإندونيسيا

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» للعام 2024، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام الشركات العاملة في الإمارة للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، وتحديداً في إندونيسيا وفيتنام.

واستعرضت الفعالية، التي استضافت 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكلٍ من إندونيسيا وفيتنام، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء من كلتي الدولتين.

وناقشت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، التي حضرها سعادة نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، فرص واستراتيجيات دخول السوق في كل من إندونيسيا وفيتنام. وتطرق الأعضاء إلى المواضيع المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية في دول جنوب شرق آسيا، مثل تكلفة المعيشة، وسهولة الخدمات المصرفية، والتسهيلات المالية، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة للاستثمارات الأجنبية. وتتيح مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يشكل التواجد في دبي ميزة حيوية للشركات في مختلف القطاعات، وذلك بفضل ما توفره الإمارة بشكل متجدد من ميزات نوعية وخدمات مبتكرة تعزز نمو وازدهار القطاع الخاص، وتحفز توسع أعمال الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والعالمي.