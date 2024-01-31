«أدنوك للتوزيع»: 11.8% نمواً بكميات الوقود المباعة في الإمارات والسعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها «أدنوك للتوزيع»، خلال عام 2023، استمرار الشركة في تسجيل نمو في قطاعي الوقود والتجزئة لتُرسي بذلك معايير جديدة في إطار التوسع، محلياً ودولياً، كما حقّقت إنجازات ملحوظة في مجال تعزيز الاستدامة، وترقية تجربة تسوق العملاء.

وكشفت شركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيقها أداء تشغيلياً قوياً، خلال عام 2023، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 11.8% في كميات الوقود المبيعة على أساس سنوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، مع زيادة سنوية بنسبة 9.6% في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة حوالي 16.2% في مبيعات الوقود التجاري على أساس سنوي، مرجعة هذا النمو إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في قطاع التنقل في المنطقة، إلى جانب زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.

وأكدت الشركة، أن محطات خدمة أدنوك في الدولة سجلت خلال العام الماضي 179.7 مليون معاملة وقود تجزئة، مما يعني خدمة حوالي 500 ألف عميل يومياً، كما حققت أعمال التجزئة لغير الوقود في الشركة أداءً قوياً، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 12.9% على أساس سنوي، إلى جانب تحقيق أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة، خلال أربع سنوات بلغ 24.7%.

وأشارت «أدنوك للتوزيع» إلى مواصلة الاستثمار في حلول التنقل المستدام، والعمل على تسريع خطط تزويد محطاتها بنقاط شحن المركبات الكهربائية، حيث دشنت المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة بنهاية العام إلى أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.

وبينت النتائج التشغيلية أن الشركة واصلت توسعة شبكة محطاتها طوال عام 2023، حيث تجاوزت هدفها لافتتاح 25-35 محطة خدمة جديدة في 2023 بافتتاح 41 محطة خدمة جديدة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة في أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية العام، منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية.

وأضافت أن حضور الشركة تعزز على الصعيد الدولي باستحواذها على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»التي تشمل محفظة أعمال متنوعة تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة ومتاجر تجزئة وأعمال وقود الطائرات وزيوت التشحيم. كما تم افتتاح أولى تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في النصف الثاني من عام 2023 في مواقع استراتيجية في مصر توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:«نتطلع في عام 2024 إلى تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين وعملائنا وشركائنا. وسنعمل على الاستفادة من حضورنا الدولي والتقنيات الحديثة ونهج التركيز على العملاء، لتعزيز المرحلة التالية من مسيرة نجاحنا».

وستعمل أدنوك للتوزيع على التركيز على الأولويات الاستراتيجية الرئيسة في عام 2024، بناءً على النجاحات التي حققتها الشركة في عام 2023. وتشمل أولويات الشركة لهذا العام تحقيق الأرباح، ودمج مبادئ الاستدامة في عملياتها بسلاسة، وتعزيز ثقافة التميز في تجربة العملاء.