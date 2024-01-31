الخميس 1 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» في 2023

1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» في 2023
1 فبراير 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الأسرة أساس المجتمع القوي والمستقر
محمد بن راشد: علاقاتنا مع تركيا تتطور وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة

حققت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال عام 2023، إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم. ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً، ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية، ما رسخ مكانة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة».
من جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «كان المحرك الرئيس لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة، وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة.

الإمارات
تيكوم
مجموعة تيكوم للاستثمارات
دبي
آخر الأخبار
عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم 01:23
عضو البرلمان الأوروبي والمرشحة الأولى للانتخابات لعام 2024 كاتارينا بارلي (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
اليوم 01:23
آثار الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضرر نصف مباني قطاع غزة
اليوم 01:23
أرشيفية
الأخبار العالمية
اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»
اليوم 01:23
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
الأخبار العالمية
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©