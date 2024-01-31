اتفاقية تعاون بين «غرفة عجمان» و«الماجد لإدارة المشاريع»

عجمان (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مجموعة الماجد لإدارة المشاريع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام العقاري، وتسليط الضوء على تنوع فرص الاستثمار العقاري في إمارة عجمان.

وقع المذكرة في مقر الغرفة، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم سيف المطروشي مؤسس شركة الماجد للمشاريع العقارية، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان. ونصت مذكرة التعاون على تطوير العلاقات الثنائية لدعم القطاع العقاري والترويج للمشاريع العقارية البارزة في إمارة عجمان.

وأكد عبدالله المويجعي، أن النمو المتلاحق للقطاع العقاري له تأثير مباشر على نمو وتطور مختلف القطاعات «البناء والتشييد، السياحة، الصناعة، التجارة، النقل، البنية التحتية، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات».