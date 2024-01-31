17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين بالإمارات بحلول 2028

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ينمو سوق التأمين في الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، حسب أحدث تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، متوقعاً نمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2% لتصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2028.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع. وأكد أن دولة الإمارات تخطط لتطوير مشاريع بنية تحتية على مدار العامين المقبلين، بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة الأعوام المقبلة.

إضافة لذلك، من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، مثل مشروع قطار الاتحاد وقطاع الهايبرلوب ومشروع تحويل شارع الشيخ زايد إلى شارع من طابقين، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028. ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، بفضل الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو الإيجابي على المدى الطويل، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والزيادة السكانية، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة.

ومن جهته قال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، ومردّ ذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعها المشرّعون لتوسيع حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، والضغوط التنافسية وندرة تراخيص التأمين المتاحة، معلناً تطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين.