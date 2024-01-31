«الإمارات دبي الوطني» يسهّل تمويلاً مرتبطاً بالاستدامة

دبي (الاتحاد)

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة مع مجموعة Sidara، إحدى كبرى الشركات الخاصة الدولية في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 50 مليون دولار.

وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود Sidara، لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لمصلحة الشركة، بما يعزز من مكانتها واحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة. ويعزز هيكل التمويل الجديد الربط بين الحوافز المالية وأداء الشركة في مجال الاستدامة، ما يحفّزها على تبنّي واعتماد ممارسات تشغيلية أكثر مسؤولية واستدامة.

وتعتزم Sidara تخصيص عائدات القرض لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وفي مقدمتها دعم جهود الشركة للتحول إلى عمليات خالية من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامها بأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد المناخي، و«التزام المباني الخالية من الكربون» الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم Sidara في تحقيق التحول على مستوى عملياتها الإقليمية، ومحفظة خدماتها لتكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، ما يؤكد المكانة الرائدة للبنك في طليعة البنوك المحفزة للتغيير الإيجابي واسع النطاق، سواءً من خلال حثّ العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة.

من جهته، قال نادر أبو شادي، رئيس قطاع التمويل والخزانة للمجموعة، Sidara: تشكل الاستدامة جزءاً محورياً من رؤية Sidara وأعمالها.