2.65 مليار درهم أرباح «دبي التجاري»

دبي (الاتحاد)

حقق بنك دبي التجاري، أرباحاً صافية قياسية بلغت 2.650 مليون درهم لعام 2023، بزيادة قدرها 45.2% مقارنة بالعام السابق. وأدت المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، إلى زيادة كبيرة في صافي الربح.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في السوق ظلت مرتفعة، مما أسهم في ارتفاع الإيرادات، وحافظت الأنشطة الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات على إيجابياتها، مدعومة بالنشاط التجاري المحلي غير النفطي القوي، ومن المتوقع تحقيق أداء قوي في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة ومزيد من النمو في عدد الأشخاص والشركات القادمين إلى الدولة.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية تعزى إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين أداء الأعمال بشكل شامل، وبشكل عام، بلغ صافي أرباحنا 2.650 مليون درهم، وهو أعلى بكثير من العام السابق بسبب ارتفاع الإيرادات والنمو القوي للقروض، نواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا ونظل في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024 وما بعده.

وكشف البنك عن توزيعات أرباح نقدية مقترحة قياسية بنسبة 44.38%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4.938 مليون درهم بنسبة 29.5% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 1.228 مليون درهم، مرتفعة بسنبة 23.2%، كما بلغت الأرباح التشغيلية 3.710 مليون درهم مرتفعة بنسبة 31.8%.