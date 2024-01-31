عبدالله بن طوق: فرص واعدة لشراكة الإمارات وبريطانيا في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية

لندن (الاتحاد)

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، في فعالية إغلاق التداول لسوق لندن للأوراق المالية «بورصة لندن»، وذلك أثناء زيارته مقر السوق في العاصمة البريطانية، بهدف بحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات وتحفيز الاستثمارات الجديدة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية المتقدمة.

وكانت في استقبال معاليه، جوليا هوجيت، الرئيس التنفيذي لسوق لندن للأوراق المالية، وذلك بحضور مايكل مانيلي عمدة لندن، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وممثلي شركات الخدمات المالية من البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن الإمارات والمملكة المتحدة تجمعهما علاقات تاريخية متينة، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة ودفعها نحو مستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً.

وأشار إلى أن قطاعي التكنولوجيا المالية والخدمات المالية يمثلان محوراً رئيسياً على أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن زيارة سوق لندن للأوراق المالية تعزز فرص التعاون بين البلدين في الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأسواق المالية والحلول الرقمية المتطورة، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذه المجالات الحيوية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال في البلدين للفرص الواعدة في أسواقهما ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد.



تعاون وشراكة

وتأتي زيارة بورصة لندن في إطار الزيارة الرسمية لوفد اقتصادي من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث ستتضمن الزيارة انعقاد فعالية حوارات إنفستوبيا العالمية الجديدة «إنفستوبيا لندن»، والتي ستقام في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية.

وكانت الإمارات والمملكة المتحدة وقعتا في أكتوبر 2023، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الخدمات المالية، بما يسهل وصول القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، وتبادل الخبرات في أنشطة وأعمال الأسواق المالية مثل الخدمات المالية المبتكرة والمتقدمة والتمويل الأخضر وغيرها.

وتلعب «إنفستوبيا» دوراً محورياً في تنفيذ مخرجات المذكرة، من خلال تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، لتحفيز الاستثمارات العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد ولا سيما القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية المتقدمة.

وتواصل «إنفستوبيا» جهودها ودورها في تعزيز ربط المجتمع العالمي للاستثمار مع الحكومات وقادة الأعمال والفكر والخبراء، لتسريع تدفقات رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة بما يعزز النمو الاقتصادي، على المستويين الإقليمي والعالمي.



فرص الاستثمار

تقام قمة «إنفستوبيا» بنسختها الثالثة في العاصمة أبوظبي يومي 28 و29 فبراير الحالي، وستشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة، والتي تتضمن إقامة عدد من اللقاءات الثنائية، والجلسات النقاشية، بين ممثلي حكومات عالمية وإقليمية، ومستثمرين وشركات القطاع الخاص، والجهات البحثية والأكاديمية، بهدف النقاش والتباحث حول فرص الاستثمار بالسوق الإماراتي وكذلك السوقين الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على التحولات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي دفعت الدول إلى التوجه إلى الاستثمار في القطاعات الجديدة للاقتصاد، وفتح آفاق التعاون في قضايا الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، والاستثمار في المواهب، والطاقة النظيفة، والتقنيات الحديثة للخدمات المالية.