«الاتحاد للطيران» و«الخطوط الصربية» تبرمان اتفاقية مشاركة بالرمز

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الصربية اتفاقية استراتيجية أحادية الجانب، للمشاركة بالرمز تهدف إلى تعزيز خدمات الربط لعملاء كلتا الشركتين إلى عدد من الوجهات.

وبموجب هذه الشراكة، سيحظى ضيوف الاتحاد للطيران بفرصة السفر إلى 12 وجهة في جنوب شرق أوروبا عبر مقر الخطوط الجوية الصربية في بلغراد، مع تسع وجهات جديدة على شبكة الاتحاد الموسعة.

وتهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد، وتخليص معاملات السفر مرة واحدة، ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.

وسيتمكن ضيوف الاتحاد من استخدام شبكة الخطوط الجوية الصربية بكل يُسر، من خلال رحلات الاتحاد إلى أثينا، وميلان، وروما، وفيينا.

وقال جوريان ستيلدر، نائب الرئيس لشؤون القطاع والتحالفات في الاتحاد للطيران: توفر هذه الشراكة لضيوفنا إمكانية الوصول بسهولة إلى 12 وجهة ترفيهية ووجهة أعمال على شبكة وجهات الخطوط الجوية الصربية، بما في ذلك بلغراد وبوخارست وبودابست وثيسالونيكي وتيرانا، وسكوبيي وصوفيا.