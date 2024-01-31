افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 500 عارض، حيث تستمر الفعاليات على مدى خمسة أيام حتى الرابع من فبراير.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض والتقى خلال جولته مع عدد من العارضين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنحة الأجنبية المشاركة، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث المعروضات والمنتجات والتقنيات المستخدمة في صناعة الذهب وآفاق تجارة المجوهرات، واطلع على تصاميم وابتكارات متنوعة في مجال الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، خلال الجولة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، عقب الجولة، بنجاح الشارقة في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية، وبقدرة مركز إكسبو الشارقة على جذب العارضين الجدد.