الأسهم الأميركية تتراجع بعد تثبيت أسعار الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، خلال تداولات اليوم، بعد أن ثبت الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع نهاية اجتماعه اليوم، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.03 في المائة أو ما يعادل 50.73 نقطة ليصل إلى 4880.55 نقطة، وذلك بحلول الساعة 11:32 مساء بتوقيت الإمارات.

وهبط مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا رابحاً نحو 222.64 نقطة أو ما نسبته 1.44 في المائة وصولاً إلى 15287.26 نقطة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.11 في المائة توازي 42.62 نقطة ليبلغ مستوى 38424.45 نقطة.