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اقتصاد

تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
1 فبراير 2024 01:13

 سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعاً حاداً في تعاملات الأربعاء بعد إعلان زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزون النفط الخام الأميركي خلال الأسبوع الماضي.

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وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، بمقدار 1.97 دولاراً أي بنسبة 2.5% إلى 75.85 دولاراً للبرميل تسليم مارس المقبل.
وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.16 دولارا أي بنسبة 1.4% إلى 81.71 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون الديزل.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 26 يناير الحالي بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط  بمقدار 1.23 مليون برميل إلى 421.9 مليون برميل.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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