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اقتصاد

الذهب يلمع بآمال خفض أسعار الفائدة

الذهب
1 فبراير 2024 08:55

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.

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فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.95 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولار.

المصدر: وكالات
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