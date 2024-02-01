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اقتصاد

بورصة دبي للطاقة تحقق نمواً قياسياً في أحجام التداول والتسليم

رائد السلامي
2 فبراير 2024 00:45

دبي (الاتحاد)

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حققت بورصة دبي للطاقة نمواً استثنائياً في أحجام التداول والتسليم الفعلي عام 2023، معززة دور عقد عمان الآجل وأهميته كمؤشر سعري للنفط الخام في الأسواق الآسيوية وثالث أهم معيار لأسعار النفط الخام في العالم.
وشهدت البورصة في 2023 ارتفاعاً في أحجام التداول ليصل إلى 800 مليون برميل، مقارنة بـ 752 مليون برميل في 2022، وأحجام التسليم الفعلي التي وصلت إلى 210 ملايين برميل، مقارنة بـ 181 مليون برميل في 2022، محققة بذلك أعلى مستوى منذ 2018. 
وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة: العام 2023 كان حافلاً بالمتغيرات الإيجابية والإنجازات البارزة في الأداء العام للبورصة والشراكات الاستراتيجية.

بورصة دبي للطاقة
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الإمارات
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