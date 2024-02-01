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اقتصاد

تعاون بين «إيه آي كيو» و«مايلستون سيستمز»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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تعمل «إيه آي كيو»، المشروع المشترك مع أدنوك و«جي 42»، على رفع مستوى مراقبة الصحة والسلامة في المواقع الصناعية من خلال تعاونها الجديد مع «مايلستون سيستمز»، المتخصصة في مجال تقنيات الفيديو القائمة على البيانات للحلول الأمنية.
وقامت «إيه آي كيو» بتطوير SMARTi، وهو حل ذكي حائز على الجوائز لمراقبة السلامة التشغيلية، وسيتم تطبيقه في منصة Xprotect VMS لدى «مايلستون». ويوفر المنتج المراقبة النشطة المدعمة بالذكاء الاصطناعي للمرافق الصناعية ومواقع العمل في الوقت الفعلي مما يعزز السلامة التشغيلية.
وستتمكن «إيه آي كيو» من توسيع نطاق المنتج بسلاسة في مختلف القطاعات والأسواق. ويركز التعاون أيضاً على تحسين البنى التحتية الهجينة وزيادة كفاءة الحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية للمعالجة المتطورة لبيانات الفيديو وأجهزة الاستشعار.
كما أن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ SMARTi في المراقبة البيئية ستساعد في الامتثال الصارم للمعايير البيئية واكتشاف المخاطر المحتملة وتحليلها وتبسيط إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال الدكتور كريس كوبر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «إيه آي كيو»: نعزز التزامنا بقيادة السلامة التشغيلية في جميع أنحاء العالم من خلال دمج SMARTi الحل الحائز على الجوائز مع منصة Milestone Systems XProtect، ونهدف من تعاوننا مع «مايلستون سيستمز» إلى تمكين عملائنا في مختلف القطاعات من تحسين قدرتهم بشكل كبير على مراقبة السلامة والامتثال للتفاعل بشكل أفضل مع الحوادث وتعزيز ثقافاتهم الشاملة في مجال الصحة والسلامة والبيئة. من جانبه قال سيباستيان دولنر، نائب الرئيس لدى شركة مايلستون سيستمز: يسرنا أن نعمل مع قادة التكنولوجيا الأفضل في فئتهم. ويُعدّ هذا التعاون وعداً بتعزيز عروضنا التقنية للفيديو والارتقاء بابتكاراتنا إلى مستوى جديد. ونتطلع لاستقبال «إيه آي كيو» في بيئة شركائنا الناجحة لدمج تقنياتهم مع منصتنا المفتوحة XProtect VMS القائمة على البيانات وتوفير الإمكانيات الجديدة والمهمة لعملائنا».

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