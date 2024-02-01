75.8 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً إماراتياً خلال 2023

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست نتائج أعمال البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن العام المالي 2023 نمواً قوياً في صافي الأرباح، ما يظهر قوة القطاع المصرفي في الدولة والنمو الاقتصادي الذي مكن البنوك من تحقيق طفرات في الأرباح رغم الأوضاع والتوترات السياسية التي تعصف بأقوى الاقتصادات في العالم.

وأظهرت نتائج أعمال 13 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي تحقيق نمو في صافي أرباح العام 2023 بنسبة 47.23% إلى 75.7 مليار درهم مقابل 51.45 مليار درهم في العام 2022، حيث حققت 8 بنوك في أبوظبي صافي أرباح بلغ 33.88 مليار درهم مقابل 26.11 مليار درهم، بنسبة نمو 29.75%، في حين حققت 5 بنوك مدرجة في سوق دبي صافي أرباح عن العام 2023 بلغت 41.87 مليار درهم، بالمقارنة بنحو 25.34 مليار درهم في 2022، وبنسبة نمو 65.23%.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» فقد نمت صافي أرباح البنوك بنسبة قياسية بالمقارنة بالعام السابق، حيث نمت أرباح أبوظبي الأول، بنسبة 56%، وأبوظبي التجاري 28%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 45%، ورأس الخيمة الوطني 54.6%، ومصرف الشارقة الإسلامي 31%، والفجيرة الوطني 113%، وأم القيوين الوطني 38%، والبنك التجاري الدولي 14%، في حين نمت أرباح الإمارات دبي الوطني بنسبة 65%، والمشرق بنسبة 130%، ودبي الإسلامي بنسبة 26%، والإمارات الإسلامي 71%، وأخيراً دبي التجاري بنسبة 45.2%.

وأشار الرصد إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق أعلى صافي ربح بين البنوك الوطنية عن عام 2023، بمقدار 21.5 مليار درهم، وتلاه بنك أبوظبي الأول بصافي ربح 16.4 مليار درهم، ثم بنك المشرق بنحو 8.6 مليار درهم، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري رابعاً بصافي ربح 8.2 مليار درهم، ثم دبي الإسلامي بما يزيد على 7 مليارات درهم.



بنوك أبوظبي

ووصل صافي أرباح بنك أبوظبي الأول في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56%، مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيه الأرباح 13.4 مليار درهم، وذلك بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة، ولتعكس هذه النتائج استمرارية النمو المدروس لأعمال المجموعة، وتحقيقها الإنجازات المتميزة على مدى الثلاث سنوات الماضية.

وارتفع صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن العام 2023 بنسبة 28% لتبلغ 8.206 مليار درهم عن العام 2023، مقابل 6.435 مليار درهم في 2022.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022. وتعكس هذه النتائج توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني، أرباحاً سنوية قياسية بلغت 1.8 مليار درهم قبل خصم الضرائب، بزيادة 54.6% عن العام السابق، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، حيث ارتفعت العائدات التشغيلية للسنة المالية 2023 بنسبة 29.7%على أساس سنوي، مدعومة بهامش فائدة صاف بنسبة 4.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والأداء القوي في دخل النقد والاستثمار الأجنبي.

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي، أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بزيادة قدرها 31%، مقارنة ب 650.9 مليون درهم في عام 2022. كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

وسجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 113% على أساس سنوي، لينهي العام بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 340.4 مليون درهم في عام 2022. والذي يدل على المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسة والنمو الانتقائي للأعمال، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة والإدارة الدقيقة للتكاليف.

وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة بنسبة 38% عن أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

وأعلن البنك التجاري الدولي ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14% إلى 171 مليون درهم في 2023، مقارنة بنحو 150 مليون درهم في2022، حيث زادت قيمة ودائع العملاء من 12.2 مليار درهم في عام 2022 إلى 12.6 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 3%.



بنوك دبي

وفيما يخص البنوك المدرجة في سوق دبي المالي، فقد حققت 5 بنوك مدرجة صافي أرباح قدرها 41.87 مليار درهم في عام 2023 بنسبة نمو 65.23%، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه صافي الأرباح نحو 25.34 مليار درهم.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 65% إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بنحو 13 مليار درهم في 2022، وذلك بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وحقق «المشرق» إنجازاً مالياً تاريخياً في عام 2023، مع ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 130% لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة بنحو 3.72 مليار درهم في العام السابق. وأتى هذا النمو كنتيجة لعدة محركات رئيسة، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

وسجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليار درهم في 2022. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وأعلن الإمارات الإسلامي نمو صافي الأرباح بنسبة 71% لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.24 مليار درهم. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وحقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 2,650 مليار درهم لعام 2023، بزيادة قدرها 45.2% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه صافي الأرباح 1.825 مليار درهم. وقد أدت المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، إلى زيادة كبيرة في صافي الربح.