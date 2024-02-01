«أبوظبي للمؤتمرات» يُمدد شراكته مع «الاستشارية لسياحة الاجتماعات بالصين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم لتمديد شراكته الحالية مع المجموعة الاستشارية لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين، مؤكداً التزامه بدفع عجلة تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة.

وتضم المجموعة الاستشارية الأولى من نوعها، التي أسسها المكتب عام 2019، عدداً من أبرز الخبراء والشركاء الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام الصينية المتخصصة في هذا المجال، حيث تتولى مسؤولية توفير الرؤى والمعلومات والدراسات حول أحدث المستجدات والتوجهات السائدة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين.

وتجسد هذه المبادرة النهج الاستباقي لمكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في مواكبة المتغيرات واغتنام الفرص السانحة لتنشيط حركة سياحة الأعمال من الصين إلى الإمارة.

وتأتي الصين ضمن أهمّ أسواق سياحة الأعمال لإمارة أبوظبي. ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً مطرداً خلال العام 2024، بالتزامن مع تزايد الطلب في الصين على تنظيم برامج سياحة الأعمال الخارجية لتقترب من مستويات السياحة الترفيهية في هذا السوق المتنامي.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نمتلك علاقات طويلة وممتدة مع الصين، وسجلاً حافلاً في استقطاب السياح وزوار فعاليات الأعمال منها.