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اقتصاد

«السلع المتعددة» يبدأ أعمال المرحلة الثانية من «أبتاون دبي»

جانب من مجسم للمشروع (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:49

دبي (الاتحاد)

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بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي، حيث يأتي وضع حجر الأساس بعد تعيين شركة «سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن» لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي، ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70 ألف متر مربع من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8 آلاف متر مربع من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة. وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيبلغ إجمالي مساحة أبتاون دبي الطابقية 538 ألف متر مربع، منها 232 ألف متر مربع مخصصة للمكاتب التجارية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في أبتاون تاور دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال، وبالتالي تعزيز القيمة الاستثنائية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة.

دبي
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مركز دبي للسلع المتعددة
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