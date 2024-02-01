معرض دبي العالمي للقوارب ينطلق 28 فبراير

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في 28 فبراير الجاري ويستمر حتى 3 مارس المقبل في «دبي هاربر».

ويستضيف المعرض أكثر من ألف شركة وعلامة تجارية مع 200 قارب على البر وفي البحر، بما يشمل القوارب المصنعة على يد أبرز الشركات التي تتضمن أزيموت وكرانشي وجلف كرافت، وفيريتي، وبرينسس وسان لورينزو وسان ريف، وصن سيكر، مما يوفر منصة شاملة لعرض أحدث الابتكارات الرائدة في القطاع، وإطلاق إصدارات جديدة وإرساء علاقات تعاون مع مجموعة عالمية من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع.

ولفتت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، إلى مواصلة دبي استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، من خلال تطوير القطاع البحري وزيادة المرافق المخصصة لليخوت والعروض والمنشآت الخاصة بالقطاع، مع تعزيز المنظومة البحرية الشاملة، مؤكدة أن معرض دبي العالمي للقوارب أبرز الأحداث التي تجمع العالم معاً.