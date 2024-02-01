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اقتصاد

«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015

«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015
2 فبراير 2024 00:49

أبوظبي (وام)

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس وربح رأسماله السوقي ما يناهز 7 مليارات درهم مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي وأبوظبي إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.896 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و390.8 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% أوما يعادل أكثر من 51.3 ليغلق عند 4220.35 نقطة ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ أبريل 2015.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي فادكس 15 مع نهاية تداولات اليوم «أمس» عند مستوى 9289.74 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام فادجي عند مستوى 9469.82 نقطة.
وتصدر الإمارات دبي الوطني النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 115.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.56% عند 17.8 درهم، تلاه دبي الإسلامي جاذباً 55.9 مليون درهم ليقفل عند 6.39 درهم بارتفاع 1.1%.
وفي سوق أبوظبي، تصدر العالمية القابضة النشاط بسيولة 206.1 مليون درهم وأقفل عند 399.6 درهم، تلاه أبوظبي التجاري جاذباً نحو 126.5 مليون درهم ليغلق عند 8.88 درهم، ثم أبوظبي الإسلامي بسيولة 84.4 مليون درهم ليصل إلى 11.22 درهم مرتفعاً بنسبة 0.18%.

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