«إنفستوبيا لندن» تناقش الاستثمار في التكنولوجيا المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «إنفستوبيا» النسخة الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا، وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بهدف مناقشة فرص الاستثمار العالمي في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد والأسواق المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى الدور الحيوي لأسواق المال العالمية في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» أمس الأول في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي في وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



منصة عالمية

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: انطلقت «إنفستوبيا» من دولة الإمارات في عام 2021 لتصبح المنصة العالمية الأبرز للاستثمار وتهيئة الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لذلك ارتكزت في فعاليتها وحواراتها العالمية التي دُشنت في أكثر من 8 مدن حول العالم، خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز ربط مجتمع الأعمال الدولي بهذه القطاعات الحيوية، باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

وتابع معاليه: تعد الإمارات من الأسواق الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت بيئة الأعمال في الدولة تحولاً جذرياً في التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات.

وأشار إلى أن الدولة حققت في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، كما سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%، بعد الولايات المتحدة في عام 2023.



التكنولوجيا المالية

وقال معاليه:«يعد قطاع التكنولوجيا المالية محركاً رئيساً لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث حرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره، وفق أفضل المعايير العالمية، كما يُشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد».

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2030.



تطور مالي

من جهته، قال اللورد مايكل ماينيلي، عمدة لندن: سعداء بالتعاون مع «إنفستوبيا» في استضافة فعالية«إنفستوبيا لندن»، حيث إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة، ودولة الإمارات في مجال الخدمات المالية تتسم بالتطور المستمر، خاصة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

مسيرة التنمية

من جانبها، قالت ماري آن سكيسلونا، المدير التنفيذي الأول للإشراف في سوق أبوظبي العالمي: تأتي مشاركتنا ضمن الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات، في إطار التزامنا المستمر بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.



اتفاقية شراكة

وشهدت «إنفستوبيا لندن» عقد 4 جلسات نقاشية. وعلى هامش الفعالية، وقَّعت «إنفستوبيا» اتفاقية شراكة مع منتدى «سيتي ويك» العالمي، بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024»، والتي ستقام في العاصمة أبوظبي يومي 28 و29 فبراير الجاري، وكذلك النسخة القادمة لمنتدى «سيتي ويك».

وشهد التوقيع الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقَّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك.