الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية عجمان» توفر فرص تدريب لطلاب الجامعة

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:49

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الإمارات للتنمية" يفوز بجائزة "أفضل مصرف تنموي" في المنطقة
"أجمل شتاء في العالم" تستعرض أبرز وجهات الجذب.. والناقلات الوطنية توسع وجهاتها

وقّعت دائرة المالية في عجمان، وجامعة عجمان، مذكرة تفاهم، لتعزيز أواصر التعاون، في المجال المالي والمحاسبي، والبحث العلمي والتطوير، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وتهدف المذكرة، التي وقّعها مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إلى تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على مستويات عدة، والتعاون في العمل البحثي، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى كلا الجهتين.
وأكد مروان آل علي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بما يسهم في تحقيق رؤية إمارة عجمان.
وبموجب المذكرة، ستسهم الدائرة في توفير فرص تدريب عملي لطلبة جامعة عجمان؛ لتعزيز كفاءاتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة في القطاع المالي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات عملية قيّمة وتعلّم المهارات المستقبلية عبر انخراطهم في بيئة عمل مميزة بمعايير عالمية.

دائرة المالية
عجمان
الإمارات
مالية عجمان
جامعة عجمان
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©