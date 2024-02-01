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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تفتتح معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء

«اقتصادية الشارقة» تفتتح معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء
2 فبراير 2024 00:45

الشارقة (وام)

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افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معرض ريادة الأعمال الوطنية في مدينة كلباء بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وحمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي في مدينة كلباء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الراعية للحدث.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال والترخيص الوطني المنزلي «اعتماد» ويستمر حتى 5 فبراير بمشاركة 70عارضاً بهدف تقديم منصة أعمال متكاملة لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية سواء من الرخص المنزلية أو الرخص الوطنية التجارية كما يسعى لتسليط الضوء على تجارب الأعمال الناجحة والمشاريع المبتكرة التي تسهم في دعم القطاع الاقتصادي لإمارة الشارقة وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار من خلال تأسيس علاماتهم التجارية الخاصة.
وتفقد الحضور خلال الافتتاح الأجنحة المشاركة في المعرض حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم كما يقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية على مدار أيام المعرض.
وقال حمد علي عبد الله المحمود، إن إقامة المعرض في مدينة كلباء خطوة مهمة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة.

الإمارات
اقتصادية الشارقة
الشارقة
معرض ريادة الأعمال الوطنية
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