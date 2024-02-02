412 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بمقدار 111.43 نقطة، فيما ربح مؤشر سوق دبي المالي 65.4 نقطة في ظل عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.

وشهدت أسواق الأسهم المحلية تداولات هادئة ترقباً لنتائج أعمال الشركات القيادية في كلا السوقين لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 7.25 مليار درهم، منها 5.35 مليار في سوق العاصمة ونحو 1.89 مليار في سوق دبي المالي.

وأظهرت تعاملات شراء الأجانب في كلا السوقين خلال الأسبوع الفائت توقعات متفائلة للمستثمرين الأجانب حول نتائج أعمال الشركات القيادية لاسيما بعد إعلان البنوك المدرجة عن نمو ملحوظ في صافي أرباحها حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 411.97 مليون درهم، في حين تباينت تعاملات الاستثمار المؤسسي لتكون المحصلة شراء في سوق دبي بصافي 146.14 مليون درهم وبيعاً في سوق العاصمة بصافي 33.79 مليون درهم.

وإلى ذلك تمكن سوق دبي المالي من تحقيق مكاسب سوقية جديدة خلال الأسبوع بقيمة 10.2 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة في دبي 720.54 مليار درهم، في حين تسببت عمليات بيع بسوق العاصمة في تراجع القيمة السوقية بنحو 24 مليار درهم إلى 2.895 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 212.71 مليون درهم، وصافي (شراء) 76.26 مليون سهم بعد استحواذهم على 30% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 34.52% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 396.74 مليون سهم بقيمة 1.717 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 320.47 مليون سهم بقيمة 1.505 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 15.47 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 12.29 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 182.11 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.481 مليار درهم بعد شراء 750.567 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.515 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 763.11 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 33.79 مليون درهم وصافي (بيع) 12.55 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 288.18 مليون سهم بقيمة تتجاوز 874.95 مليون درهم، وباعوا 275.62 مليون سهم بقيمة 841.15 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 33.79 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 12.55 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.16% منخفضاً بمقدار 111.43 نقطة، ويغلق عند مستوى 9456.25 نقطة، مقارنة مع 9567.68 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9576.85 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9452.83 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 73 ألفاً و324 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.03 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.35 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 24 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.895 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.919 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.13 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 59.64% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 931.43 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.13% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 199.26 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 1.63 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعًا) بقيمة 35.81 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 236.71 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.428 مليار درهم تشكل ما نسبته 75.36% من إجمالي قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 65.41 نقطة عند مستوى 4228.74 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4163.33 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 10.2 مليار درهم لتبلغ 720.54 مليار درهم مقارنة بنحو710.301 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.89 مليار درهم بعد تداول 675.7 مليون سهم خلال 33 ألفاً و751 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 69.91% من قيمة التداولات و 65.48% من كمية التداولات..