مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال النسخة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» مقدمة تجربة تفاعلية فريدة تجمع الأفكار والابتكار والتميز الريادي لأكثر من 5000 زائر يتطلعون للمعرفة والتعلم والاستفادة من خبرات أكثر من 200 متحدث من كبار الشخصيات الريادية في العالم.

ويقدِّم المهرجان مئات الأنشطة والفعاليات المؤثرة ضمن 9 مساحات تتضمن 5 مناطق و4 منصات تفاعلية تستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية وأكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات بالإضافة إلى مسابقات وجوائز «عروض الشركات الناشئة» التي تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة إلى جانب أكثر من 15 عرضاً عالمياً ثقافياً وترفيهياً.

وتأتي أجندة المهرجان ضمن أربعة محاور هي «التأثير» و«المؤسسون» و«المجتمع» و«الإبداع» وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات لتوفير فرص النمو لجميع الحضور.

وبعد النجاح الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة ترحِّب دورة العام الحالي بمجموعة من الضيوف المتحدثين الذين يقدمون باقة من الحوارات وورش العمل في مجالات تخصصاتهم، حيث توفر هذه الشخصيات المعروفة في عالم الأعمال للحضور فرصة اكتساب المعرفة والمهارات والتعرف على الأفكار ووجهات النظر المؤثرة اللازمة لتحقيق أهدافهم الريادية.

ويوفر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شريك المكان مساحة للابتكار والإلهام والتعاون خلال المهرجان وتعود «أرادَ» الرائدة في مجال التقدم المستدام وشريك التأثير لتعزيز التزام المهرجان بتوفير محتوى فعال ومؤثر في حين تؤكد «إعمار» العقارية شريك «مدينة الشركات الناشئة» التزامها بدعم المشاريع الصاعدة مع التركيز على الشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا كما تنضم «دو» شريك الاتصال الرسمي إلى قائمة الشركاء.