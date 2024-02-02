«إي آند» تحتفي بـ 80 خريجاً في برنامج الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت «إي آند»، بتخريج 80 من مواطني دولة الإمارات في الدفعة الثالثة والرابعة من برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى الاستثمار في المواهب الوطنية.

وأطلقت «إي آند»، البرنامج عام 2021.

حضر حفل تخريج الدفعة الثالثة والرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»، وعلي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالإنَابَة في «إي آند»، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ إي آند الحياة، وعبيد بوكشة الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند، وميخائيل جيرشوك الرئيس التنفيذي لـ إي آند إنترناشونال، وخالد مرشد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند.

وقال حاتم دويدار: ينسجم برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي مع تطلعات «إي آند» في تحقيق الريادة على صعيد تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة جهودها لدعم أجندة التوطين بالإمارات.