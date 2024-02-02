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اقتصاد

11.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
3 فبراير 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 11.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 3.677 مبايعة بقيمة 8.36 مليار درهم، منها 192 مبايعة للأراضي بقيمة 2.61 مليار درهم، و2699 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 118.15 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 78.4 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 70.74 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 428 مبايعة بقيمة 417.34 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 499.07 مليون درهم، وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 248 مبايعة بقيمة 459.58 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.24 مليار درهم منها 89 رهن أراض بقيمة 530 مليون درهم و543 رهن فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 458.77 مليون درهم.

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