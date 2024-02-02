السبت 3 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات» تُناول 2.7 مليون حقيبة شهرياً

«طيران الإمارات» تُناول 2.7 مليون حقيبة شهرياً
3 فبراير 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للأخوة الإنسانية غداً

شهدت طيران الإمارات أكثر مواسم الشتاء نشاطاً في مناولة الأمتعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهرت إحصائيات الموسم خلال المدة من سبتمبر 2023 وحتى يناير 2024، أن طيران الإمارات حافظت على معدل نجاح بنسبة 99.9%، فيما ناولت في المتوسط أكثر من 2.7 مليون حقيبة شهرياً، من دبي إلى 140 وجهة عالمية.
وأفادت الناقلة، في بيان أمس، أن أمتعة المسافرين تمر في رحلات طيران الإمارات بمسار خاص متعدد، بدءاً من عربات حمل الحقائب ثم كاونترات إنهاء إجراءات السفر وحزام الأمتعة، وصولاً إلى الغرفة الرئيسية، حيث يتم فحص الأمتعة، ومن ثمّ يجري تحمليها في حاويات «دناتا»، ونقلها إلى طائرات الإمارات المغادرة إلى مختلف محطاتها عبر العالم.
ووفق الناقلة، فإن معدل فقدان الأمتعة في طيران الإمارات، التي تُعرّف بالأمتعة المتأخرة أو المفقودة، يبقى في الحد الأدنى بنسبة 1.3 حقيبة من كل 1000 حقيبة في مركز دبي، وهو أقل بنحو 30 مرة من بعض مقدمي الخدمة الآخرين.
ويجري إرجاع نحو 91% من الحقائب المتأخرة، إلى أصحابها في غضون 72 ساعة، حيث يعتبر هذا المعدل كبيراً أيضاً عالمياً، حيث تتعامل طيران الإمارات بشكل رئيسي مع الأمتعة الدولية وأمتعة النقل الدولية، لذا غالباً ما يتم نقل الأمتعة في رحلات طويلة ومعقدة، تتطلب مستوى أعلى من الاهتمام مقارنة بالسفر الداخلي.

طيران الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
الرياضة
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
اليوم 13:26
إصابات في عملية طعن بباريس
الأخبار العالمية
إصابات في عملية طعن بباريس
اليوم 13:12
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
علوم الدار
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
اليوم 13:09
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©