مشاريع «ياس» تضيف 14 ألف وحدة سكنية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت الشركات العقارية في أبوظبي، إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بجزيرة ياس خلال العام الماضي، تلبية للطلب المتزايد على السكن بالجزيرة، في ظل ما توفره من مرافق وخدمات متنوعة ومزايا تنافسية جاذبة للمستثمرين.

وكشفت شركات العقارات عن 4 مشاريع جديدة بجزيرة ياس خلال 2023 توفر نحو 2100 وحدة سكنية ضمن مشاريع «غاردينيا باي»، و «سي لا في» و«المدينة المستدامة - جزيرة ياس» و«بيرلا 3»، ما يرفع إجمالي الوحدات السكنية بالجزيرة لنحو 14 ألف شقة وفيلا وقطعة أرض سكنية تم إطلاقها منذ عام 2014، حيث تم إنجاز وتسليم نصفها تقريبا.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن جزيرة ياس توفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين، ما يعزز من مبيعات المشاريع العقارية الجديدة بالجزيرة، ويشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وسجل سوق العقارات في أبوظبي نمواً قياسياً في قيمة وحجم التصرُّفات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، ببلوغ إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية في الإمارة 67.76 مليار درهم، خلال 9 أشهر، ما يُمثِّل قفزةً نوعيةً تعادل 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.



مشاريع جديدة

وأطلقت الدار العقارية، مطلع عام 2023 مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وخلال أغسطس الماضي، أطلقت الدار العقارية مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس، حيث تضم المرحلة الأولى 210 وحدات سكنية، من إجمالي 2434 وحدة، حيث تم بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من المشروع في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع، ما شجع الشركة على طرح 3 مبان إضافية للبيع.

كما كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري، مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «سي لا في»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي، والذي سيوفر 668 وحدة سكنية، بجزيرة ياس، كما كشفت «ريبورتاج العقارية» عن مشروع «بيرلا 3»، والذي يوفر نحو 326 وحدة سكنية.



شقق وفلل

وأطلقت «الدار العقارية» عام 2022 ثلاثة مشاريع في جزيرة ياس هي «ياس بارك فيوز» و«ياس بارك غايت» و«ياس غولف كولِكشن»، حيث توفر المشاريع الثلاثة أكثر من 1900 شقة وفيلا سكنية، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن مشروعي «بيرلا 1» و«بيرلا 2» في جزيرة ياس، بإجمالي 305 شقق سكنية، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها بالجزيرة خلال 2022 إلى 5 مشاريع توفر أكثر من 2200 وحدة سكنية.

وكانت شركة الدار العقارية كشفت، خلال الفترة من نوفمبر عام 2020 حتى نهاية 2021، عن طرح 5 مشاريع في جزيرة ياس، توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية، تشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز».

كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عام 2021 عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي يوفر 736 وحدة سكنية، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» الذي سيضم 370 وحدة سكنية. وأعلنت شركة «بركة للتطوير العقاري»، إحدى شركات مجموعة بن حم، نهاية العام 2021، توقيع عقد مع «ميرال» لتطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس التابعة لمشروع «ياس باي»، حيث توفر المرحلة الأولى من المشروع نحو 230 وحدة سكنية. وخلال العام 2019 أعلنت «ميرال» عن مشروع «ياس فيليدج»، حيث تتضمن المرحلة الأولى 994 وحدة سكنية، فيما تضيف المرحلة الثانية 758 وحدة سكنية إضافية.

وكانت «الدار العقارية» كشفت خلال الأعوام الماضية عن إنجاز 5 مشاريع، تم إطلاقها بين 2014 و2017 تضم نحو 5 آلاف شقة وفيلا سكنية بجزيرة ياس، هي «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز» و«مايان» و«وترز إج».



جذب المستثمرين

وأوضح عمار ناصر الدين المدير العام لشركة بيور هوم العقارية أن ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع الجديدة.

وأضاف، أن «ياس» تستقطب شرائح متنوعة من المستثمرين، في ظل تنوع المعروض من فلل وشقق وأراضي بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن السوق العقاري بأبوظبي يستقطب مستثمرين جدداً، سواء من السوق المحلي، ومن المستثمرين الأجانب. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن إجمالي المستثمرين المحليين الجدد بلغ 6.494 مستثمراً، حتى نهاية سبتمبر 2023، بزيادة 70%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 630 مستثمراً بزيادة 124%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.



ارتفاع الطلب

أكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، أن المشاريع التي يتم طرحها بجزيرة ياس تشهد طلباً مرتفعاً، حيث يتم الانتهاء من بيعها فور الطرح، ما يعكس حجم الطلب القوي على مشاريع الجزيرة.

وأوضحت أن المشاريع القائمة بالجزيرة والتي تم تسليمها منذ سنوات عدة مثل «وست ياس» تشهد طلباً مرتفعاً، وهو ما يظهر في ارتفاع إيجارات فلل وست ياس خلال الفترة الحالية.

وجاءت جزيرة ياس في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال الربع الثالث من 2023، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن موقع بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى ارتفاع سعر القدم 1.59% إلى 1239 درهم، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار 4.49%. وفيما يتعلق بالشقق، جاءت «ياس» بالمرتبة الثانية كأفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة بأبوظبي العام الماضي.