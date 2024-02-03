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اقتصاد

مسؤولون حكوميون: رواد الأعمال يشكلون اقتصادات المنطقة والعالم

بدور بنت سلطان القاسمي خلال افتتاح مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بحضور سلطان النيادي (من المصدر)
4 فبراير 2024 00:51

الشارقة (الاتحاد)

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بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستضيف المهرجان أكثر من 200 متحدث من 15 دولة في واحد من أبرز فعاليات استعراض المهارات الريادية في المنطقة، على مدى يومي 3 و4 فبراير.
وشهد مراسم افتتاح المهرجان الذي استهلته بكلمتها نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، ومحمد العبار، مؤسس «إعمار العقارية».

خطوة واحدة نحو تحقيق الحلم
وفي كلمتها الافتتاحية رحبت نجلاء المدفع بضيوف وزوار دورة العام الجاري من المهرجان، مشيدة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي ألهمت «شراع» للالتزام بتمهيد الطريق أمام الأفكار النظرية نحو عالم المشاريع العملية، والدعم غير المحدود الذي قدمته الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» للمهرجان، مشددة على قيمة اتخاذ الخطوة الأولى من قبل رواد الأعمال نحو النجاح، وأهمية عدم تأجيل السعي لتحقيق الحلم والأهداف.
وكشفت المدفع عن إطلاق اسم «شارع الابتكار»، على الشارع الذي يقع خلف مقر «شراع» في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ويمر الشارع بين «المدينة الجامعية في الشارقة» و«بيت الحكمة»، وأشارت إلى أن إعادة التسمية ترمز إلى العلاقة بين المعرفة والحكمة من ناحية وعالم الإبداع والابتكار من ناحية ثانية، وتجسد التزام الشارقة ببناء مستقبل مشرق وتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة نحو النجاح وصناعة التغيير الإيجابي.
وفي سياق حديثها الملهم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، قالت المدفع: أريد أن أشارككم واحداً من أهم الدروس التي تعلمتها خلال أكثر من 10 آلاف ساعة من التواصل والنقاش والمحادثات المتعمقة مع رواد أعمال. توجد سمة مشتركة تجمع أكثر رواد الأعمال نجاحاً ممن قابلتهم، وهي قدرتهم على اتخاذ الخطوة الأولى والانطلاق، ليس لمرة واحدة فقط، وإنما مرة تلو أخرى، فجميع من نجحوا اختاروا الشجاعة بدلاً من الراحة.

التزام بدعم الشباب
وسلط معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، الضوء على دور الشباب في استثمار الابتكار بخطاب بعنوان «قصص من الفضاء: إلهام الروح البشرية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الشباب في المجالات كافة، وخاصة ريادة الأعمال.

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