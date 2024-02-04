مواهب إماراتية شابة تبدع بتصاميم حصرية للساعات والمجوهرات

الشارقة (الاتحاد)

تألقت إبداعات المصممين والمواهب الإماراتية الشابة المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتم فعالياته، مساء أمس، في مركز إكسبو الشارقة، بعرض متميز لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، والتصاميم الفريدة المستوحاة من التراث الإماراتي، وذلك خلال مشاركتهم في منصة «صاغة الإمارات» والتي تخصصها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض في إطار التزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لمشاريعهم في مختلف المعارض.