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%5 زيادة في عدد منتسبي غرفة الفجيرة عام 2023

%5 زيادة في عدد منتسبي غرفة الفجيرة عام 2023
6 فبراير 2024 01:01

الفجيرة (الاتحاد)

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كشفت البيانات الإحصائية لحركة التسجيل والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن عدد منتسبي الغرفة سجل نسبة زيادة بلغت 5% في عام 2023 المنصرم مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ عددهم 28 ألفاً و937 مقابل 27 ألفاً و549 في عام 2022.
وحققت معاملات تجديد الرخص نسبة زيادة بلغت 2% في عام 2023، إذ بلغ عددها 9691 معاملة مقابل 9502  في عام 2022، ما يعد مؤشراً على استقرار حركة الاستثمار في الإمارة. كما كشفت بيانات حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة، أن قيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات منتسبي الغرفة وفروعها في العام 2023 سجلت زيادة نسبتها 9%، وأن قيمتها بلغت أكثر من  10 مليارات درهم مقابل نحو 9 مليارات درهم في 2022، ما يعد مؤشراً على زيادة حركة صادرات منتسبي الغرفة ونشاط التجارة الخارجية للإمارة.
وكانت قيمة شهادات المنشأ في عام 2021 قد بلغت 8 مليارات و223 مليون درهم، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 9250 رخصة، وإجمالي عدد منتسبي الغرفة 25 ألفاً و969 منتسباً.

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