غرفة الشارقة تسجل 72 ألف عضوية خلال 2023

الشارقة (الاتحاد)

شهدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال عام 2023، والتي بلغت 72187 عضوية، بعدما سجلت 7160 عضواً جديداً، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10 %، مقارنة بعام 2022، الذي بلغ عدد أعضائه 65 ألف عضو.

وبحسب بيانات غرفة الشارقة، وصل عدد العضويات المجددة في عام 2023 إلى 55087 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1795 عضوية، في حين وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى نحو 33 مليار درهم.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن ما حققته غرفة الشارقة خلال عام 2023 من إنجازات متميزة يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024، على صعيد دعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وجذب الاستثمار، بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأشار العويس إلى أن الارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة هو الأولوية في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرفة الشارقة مع بدء الإعلان عن المشاريع والمبادرات المتنوعة التي ستكون تأثيراتها إيجابياً على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية، وخصوصاً في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، بالإضافة إلى تطبيق النهج المبتكر في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومواصلة تفعيل الدور الإيجابي المشترك معها للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم المزيد من وسائل الدعم للقطاعات الاقتصادية.

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات خلال عام 2023، يعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الشارقة.