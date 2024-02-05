إقبال كبير على مهرجان «ذا ريج» الشتوي

ريم البريكي (أبوظبي)

سجل المهرجان الشتوي «ذا ريج» في نسخته الخامسة لهذا العام حضوراً لافتاً من حيث المشاركات النوعية لمشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وشهد هذا العام مشاركة 10 مشاريع محلية عاملة في قطاعي البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات، لأعضاء صندوق خليفة الداعم الرسمي للمهرجان.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان زيادة في أعداد الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح؛ بفضل الأجواء العائلية والاحتفالية التي يقدمها المهرجان لهم، ممزوجة بالثقافة الإماراتية والمتضمنة العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية وعروض الموسيقى الحية.

وأوضحت ميثاء محمد المنصوري، ذات السنوات العشر وأصغر مشاركة قائمة على عمليات البيع في القسم المخصص لعرض منتجات شركة No Chewing Allowed: الهدف من المشاركة في معرض «The Rage» المقام في حديقة أم الإمارات، والذي يأتي بدعم من صندوق خليفة للمشاريع، هو الترويج لعلامتنا التجارية ومنتجاتنا، وتوسيع نطاق عملنا للوصول إلى جمهور أوسع من العملاء، مما يسهم بشكل إيجابي في تعزيز السوق

ولفتت ميثاء أنظار الزوار لبراعتها في عمليات إدارة البيع، والتعامل الحسن مع الزوار والتسويق الذكي الذي تقوم به، لتجد اهتماماً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها.

بدورها، أكدت سارة التميمي التي أسست «اي ار دي كيه كافيه» عام 2023، أن مثل هذه المشاركات تقدم الدعم الكامل للمشاركين بها، مشيرة إلى أن صندوق خليفة يعطي أولوية كبيرة للأعضاء، ويشجع على المشاركات الفاعلة والتي من شأنها دعم المشاريع وتوسيع نطاق خدمات الشركات، والمؤسسات وتحقيق الريادة في السوق المحلي.

وأضافت أن الصندوق كذلك وفر لهم أولوية التسجيل في أهم فعاليات بوظبي مثل «فعالية ذا ريج» السنوية.

وبينت التميمي أن مشاركتها في هذه الفعاليات سهل على المستهلكين الوصول إلى منتجاتها والخدمات المقدمة، مضيفة: «يحرص صندوق خليفه على نجاح الأعضاء المشاركين ويقدم لهم الدعم دائماً».

ويهدف صندوق خليفة، من خلال دعمه لتلك المشاريع، إلى تعزيز ظهورها، ودعم نموها وتنافسيها في السوق المحلية والتسويق لها.